Il ' nervoso' di troppo | fermato con uno zaino pieno di arnesi da scasso

zaino nascondeva attrezzi da scasso, da perfetto ladro fai-da-te. 🔗 Quicomo.it - Il 'nervoso' di troppo: fermato con uno zaino pieno di arnesi da scasso Stanotte la polizia di stato di Como ha notato un 32enne marocchino che sembrava avere più di un motivo per tenersi alla larga dalle divise. Era senza documenti, irregolare sul territorio e — dettaglio non da poco — nel suonascondeva attrezzi da, da perfetto ladro fai-da-te. 🔗 Quicomo.it

Ragazzo in motorino fermato per un controllo: nello zaino aveva 10 chili di hashish - nello zaino. Il giovane è stato fermato mentre stava viaggiando in sella ad un ciclomotore proveniente da un'altra provincia. Al momento del controllo l'indagato è apparso agitato e preoccupato. 🔗msn.com

Giovane fermato in scooter, nello zaino 10 kg di hashish: arrestato 28enne - ROVIGO – Un controllo di routine si è trasformato in un’importante operazione antidroga: un giovane è stato fermato ... subito nervoso e agitato, elementi che hanno spinto gli agenti a procedere con ... 🔗nordest24.it