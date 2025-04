Il mondo contadino delle valli del Conca e del Marecchia protagonista della rassegna Libri da queste parti

mondo contadino delle valli del Conca e del Marecchia è al centro della rappresentazione per testi e immagini contenuta nel volume “La terra nel cuore. Memorie. per una memoria da consegnare al futuro” che verrà presentato al pubblico mercoledì 30 aprile alla Biblioteca Gambalunga (Sala. Riminitoday.it - Il mondo contadino delle valli del Conca e del Marecchia protagonista della rassegna "Libri da queste parti" Leggi su Riminitoday.it Ildele delè al centrorappresentazione per testi e immagini contenuta nel volume “La terra nel cuore. Memorie. per una memoria da consegnare al futuro” che verrà presentato al pubblico mercoledì 30 aprile alla Biblioteca Gambalunga (Sala.

La memoria contadina delle valli riminesi: presentazione del libro “La terra nel cuore” alla Biblioteca Gambalunga - Mercoledì 30 aprile 2025, un evento speciale per scoprire il mondo contadino delle valli del Conca e del Marecchia nel libro di Gino Valeriani e Giancarlo Frisoni ... 🔗altarimini.it