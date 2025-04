Il mistero del vulcano zombie in Bolivia | ora sappiamo l’origine dei segnali di vita

Il vulcano Uturuncu è stato considerato finora un "vulcano zombie" a causa dei suoi continui segnali di attività, nonostante non erutti da 250.000 anni. Uno studio ha finalmente scoperto cosa causa questi segnali e qual è il rischio di una nuova eruzione.

“Morgane, se ci leggi: indaga tu!”. Domani il gran finale, ma c’è un mistero irrisolto e stavolta riguarda la Rai - Serie tv. Domani sera su Rai 1 andrà in onda il gran finale della quarta stagione di Morgane – Detective geniale, la serie franco-belga che ha conquistato il pubblico italiano con un mix irresistibile di crime, ironia e genialità fuori dagli schemi. Morgane Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot) è un’ex donna delle pulizie con un quoziente intellettivo di 160, ora consulente della Polizia di Lille. 🔗tvzap.it

Terremoto Campi Flegrei, cosa c'è dietro le scosse. Ingv: «Il vulcano non dorme mai, in arrivo nuove scosse e più forti» - Magma a 10 chilometri di profondità che interagisce con fluidi idrotermali e gas a 3 chilometri dal sottosuolo, questa unione crea l?innalzamento del terreno e poi le scosse sismiche. Ed... 🔗ilmessaggero.it

Terremoto ai Campi Flegrei e a Napoli, l'Ingv: «Scosse legate al vulcano, ce ne saranno altre». Dal sollevamento del suolo al bradisismo - Campi Flegrei e Napoli, la terra trema forte e torna la paura. «Siamo a un altro step di intensificazione del processo bradisismico, come avvenuto ad agosto 2023 e a maggio del 2024, ma per... 🔗leggo.it

