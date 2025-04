Il ‘mercato’ dei soldi Imprese finanziarie in aumento ma calano i prestiti alle imprese

aumento delle imprese attive superiore alla media regionale e nazionale. Tuttavia, emergono segnali di rallentamento nei finanziamenti alle imprese, mentre il risparmio delle famiglie continua a crescere, con una forte propensione verso i titoli a custodia.Secondo i dati del Registro delle imprese al 31 dicembre 2024 (fonte Camera di Commercio), si contano 848 sedi di impresa attive nel settore finanziario e assicurativo, per un totale di 1.253 localizzazioni. Queste rappresentano il 2,4% del totale delle imprese provinciali. Rispetto all’anno precedente, si registra un incremento del 4,0% delle imprese attive e del 3,1% delle localizzazioni, superando la crescita regionale (+3,7%) e nazionale (+2,9%). 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Il ‘mercato’ dei soldi . Imprese finanziarie in aumento, ma calano i prestiti alle imprese Il settore finanziario e assicurativo della provincia di Forlì-Cesena mostra una dinamica positiva nel 2024, con undelleattive superiore alla media regionale e nazionale. Tuttavia, emergono segnali di rntamento nei finanziamenti, mentre il risparmio delle famiglie continua a crescere, con una forte propensione verso i titoli a custodia.Secondo i dati del Registro delleal 31 dicembre 2024 (fonte Camera di Commercio), si contano 848 sedi di impresa attive nel settore finanziario e assicurativo, per un totale di 1.253 localizzazioni. Queste rappresentano il 2,4% del totale delleprovinciali. Rispetto all’anno precedente, si registra un incremento del 4,0% delleattive e del 3,1% delle localizzazioni, superando la crescita regionale (+3,7%) e nazionale (+2,9%). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Cina: imprese vinicole del Ningxia esplorano mercato italiano per cercare nuove opportunita’ - Una delegazione di rappresentanti di imprese vinicole dal Ningxia, nel nord-ovest della Cina, ha visitato le regioni vinicole in Italia dal 13 al 14 marzo, con l’obiettivo di approfondire la cooperazione tra le industrie vinicole cinese e italiana e promuovere l’internazionalizzazione dei marchi vinicoli del Ningxia. La delegazione ha anche promosso la prossima Quinta China (Ningxia) International Wine Culture and Tourism Expo, in programma il 9 giugno di quest’anno. 🔗romadailynews.it

I dazi preoccupano le imprese modenesi, Stati Uniti il primo mercato del nostro export - È concreta la possibilità di una ricaduta negativa dei dazi Usa annunciati, una “tassa” del 25% che dovrebbe colpire, a partire dal 2 aprile, i prodotti europei diretti oltreoceano. I numeri certificano, infatti, come Gli Stati Uniti siano un partner commerciale importante per l’economia modenese... 🔗modenatoday.it

Australia, Misciattelli: mercato in crescita per le imprese italiane - Melbourne, 16 apr. (askanews) - Veronica Misciattelli, segretario generale della Camera di Commercio e Industria Italiana in Australia per Victoria e Tasmania, sottolinea il forte e crescente interesse delle imprese italiane per il mercato australiano. Molte aziende italiane di spicco operano con successo in diversi settori, grazie a legami commerciali e istituzionali sempre più stretti tra Italia e Australia, in particolare tra la regione Lombardia e lo Stato del Victoria. 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Il ‘mercato’ dei soldi . Imprese finanziarie in aumento, ma calano i prestiti alle imprese; Cos'è la Borsa, come funziona, a cosa serve e perché non brucia davvero nulla; Spiegazione dell'unione dei mercati dei capitali; Diminuzione dei tassi di mercato e dei prestiti bancari nel 2025: trend in calo dopo le riduzioni dei tassi BCE. 🔗Ne parlano su altre fonti