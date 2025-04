Il mercato cittadino torna in centro a Lecco | tutte le date

Il mercato cittadino torna ad animare il centro di Lecco con una nuova e ampliata programmazione per il 2025. L'amministrazione comunale ha presentato il calendario della stagione che prenderà il via già da mercoledì 30 aprile e proseguirà fino al 12 novembre, con un totale di 29 appuntamenti.

Il mercato torna in centro a Pontedera: “Benefici al commercio e a tutto il tessuto sociale” - Ponsacco, 13 marzo 2025 – Il mercato settimanale di Ponsacco da ieri è tornato in centro. Era un obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Gasperini. Tutti soddisfatti: Comune, ambulanti e Confcommercio con il responsabile dell’area vasta, il ponsacchino Alessandro Simonelli, che plaude alla nuova collocazione dei banchi. “Ci siamo – scrive l’amministrazione comunale – Da oggi 12 marzo (ieri, ndr) Il mercato settimanale avrà sede sulla piazza della Repubblica e nel centro storico. 🔗lanazione.it

Tour sui Florio: nel weekend torna l'itinerario nel centro storico di Palermo - I Florio furono artefici di un risveglio culturale, artistico e sociale, che trasformò Palermo in una vera capitale in grado di competere e rivaleggiare con le più importanti città d’Europa. Guide abilitate racconteranno ai partecipanti delle teste coronate, dei viaggiatori, di scrittori italiani... 🔗palermotoday.it

Scarsa offerta in Centro, domanda in crescita in periferia: come cambia il mercato immobiliare a Roma - Meno offerta in Centro, cresce la domanda in periferia. Questo è il bilancio del mercato immobiliare a Roma nel secondo semestre del 2024 stando al report di Fiaip Monitora Roma l’Osservatorio Urbano su Roma Capitale. Durante la presentazione inoltre è stato firmato un protocollo d’intesa tra... 🔗romatoday.it

