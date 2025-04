Il magistrato Michele Prestipino indagato per rivelazione di segreto d' ufficio

"Avrebbe rivelato gli esiti delle indagini sulla 'ndrangheta". Ecco perchè è indagato il procuratore Michele Prestipino. I fari dell'inchiesta anche sul Ponte sullo Stretto - Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Michele Prestipino Giarritta , invitato a comparire a Caltanissetta dopo che il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati per rivelazione di segreto d’ufficio . L’interrogatorio era stato fissato in relazione, spiega la procura nissena, «al delitto previsto dagli artt. 326 commi 1 e 2... 🔗feedpress.me

Il procuratore aggiunto della Dda Michele Prestipino indagato per rivelazione di segreto d’ufficio - Il procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Michele Prestipino, è indagato dalla procura di Caltanissetta per rivelazione di segreto d’ufficio. Al magistrato è contestato di aver comunicato informazioni riservate su indagini relative alle cosche calabresi e alla penetrazione dei clan nelle attività economiche del Nord Italia a Gianni De Gennaro, presidente di Eurolink, la società incaricata della progettazione e costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, e a Francesco Gratteri, consulente della stessa azienda per le questioni di sicurezza. 🔗lettera43.it

