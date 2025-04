Il maggio dei libri | a Mesagne gli Aperitivi culturali in Piazza Criscuolo

Mesagne - La Confesercenti provinciale di Brindisi, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Ugo Granafei” di Mesagne e il comitato di Piazza Criscuolo, con il patrocinio del Comune di Mesagne, presenta "Il Maggio dei libri": una rassegna di eventi culturali dedicati alla lettura, alla. 🔗 Brindisireport.it - Il maggio dei libri: a Mesagne gli “Aperitivi culturali” in Piazza Criscuolo - La Confesercenti provinciale di Brindisi, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Ugo Granafei” die il comitato di, con il patrocinio del Comune di, presenta "Il Maggio dei": una rassegna di eventidedicati alla lettura, alla. 🔗 Brindisireport.it

Su altri siti se ne discute

"Il Maggio dei libri 2025": al via le iniziative anche in città - Il Comune di Messina anche quest'anno ha aderito alla Campagna nazionale di lettura "Il Maggio dei libri 2025", ideata dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura). Il tema di quest'anno è Intelleg(g)o! L’Assessorato alla Cultura del Comune, insieme al servizio Cultura della Città... 🔗messinatoday.it

Il Maggio dei libri si apre con l’omaggio a Camilleri - Il Maggio dei libri, quindicesima edizione della campagna promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, si apre nel segno di un Maestro della narrazione che ha conquistato milioni di lettori in Italia e nel mondo, celebrato nel centenario della nascita: a Milano, Casa Manzoni, la mostra ’Inseguendo un libro. Camilleri lettor giovane’ curata da Mauro Novelli (fino al 31 maggio, ingresso libero negli orari di apertura del Museo). 🔗quotidiano.net

Lissone, letture per tutti. Il Maggio dei Libri porta un cartellone di incontri e laboratori - Laboratori con illustratori, faccia a faccia con gli autori, un ciclo di incontri sulla poesia, appuntamenti dedicati ai libri inclusivi. E ancora mostre, attività creative e spettacoli teatrali. Un intero mese di eventi e iniziative pensati per gli amanti dei libri e della lettura, di tutte le età. Prenderà il via nei prossimi giorni a Lissone il nuovo cartellone della rassegna “Maggio dei Libri“, lorganizzato dal Comune in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che quest’anno avrà per tema “Intelle(g)go“, ossia "un invito a ... 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Maggio dei Libri: a Mesagne gli “Aperitivi Culturali” in Piazza Criscuolo; Il Maggio dei Libri: a Mesagne gli “Aperitivi Culturali” in Piazza Criscuolo; Trionfo brindisino alla Coppa Forte a Mare; Nessun rischio per il punto nascita del Perrino. Dal primo maggio arriva il nuovo direttore dell’Utin. 🔗Ne parlano su altre fonti