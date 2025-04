Il M5s appende lo striscione della fornaia antifascista sulla sua sede | “Ora identificate anche noi?”

striscione antifascista. Il Movimento 5 stelle, per esprimere solidarietà a Roiati, ha appeso la stessa scritta sulla propria sede: "Vediamo se saremo identificati anche noi", ha detto Giuseppe Conte. 🔗 Il 25 aprile Lorenza Roiati, proprietaria di un forno di Ascoli Piceno, ha subito due controlli di polizia in poche ore per aver affisso uno. Il Movimento 5 stelle, per esprimere solidarietà a Roiati, ha appeso la stessa scrittapropria: "Vediamo se saremo identificatinoi", ha detto Giuseppe Conte. 🔗 Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Solidarietà alla fornaia di Ascoli Piceno: striscione in piazza - Da Pesaro ad Ascoli "un grido di solidarietà" a sostegno dell’imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, titolare del panificio "L’assalto ai forni" visitata per due volte dalle forze dell’ordine per “accertamenti” dopo l’esposizione di un lenzuolo con la scritta "25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo". "Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) – rende noto Micaela Vitri, consigliera regionale dem – abbiamo pensato fosse urgente fare sentire la nostra solidarietà a Lorenza. 🔗ilrestodelcarlino.it

“Forni crematori” per la fornaia dello striscione sul 25 aprile: la minaccia dei naofascisti di Ascoli - Neofascisti ascolani hanno esposto uno striscione con la scritta "ai forni" - riferendosi a quelli crematori impiegati nei campi di sterminio - nei confronti di Lorenza Roiati, titolare del panificio che due giorni fa, in occasione della Festa della Liberazione, ha appeso sulla facciata del suo locale un lenzuolo con la scritta: "25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nuovo striscione contro Lorenza Roiati: continua l’attacco alla fornaia antifascista di Ascoli - Un altro messaggio offensivo nella notte ad Ascoli Piceno, comune insignito della Medaglia d’oro al valor militare per l’attività Partigiana “Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore“. Questa la nuova frase, vergata con vernice nera, apparsa su uno striscione affisso nella notte in viale De Gasperi, nei pressi dei giardini pubblici di Ascoli Piceno.Si tratta del secondo striscione che prende di mira Lorenza Roiati, titolare del panificio ‘L’assalto ai forni‘, dopo che la donna era stata sottoposta a controlli dalle forze dell’ordine per aver esposto un ... 🔗dayitalianews.com

Su questo argomento da altre fonti

5S con la fornaia antifascista, appeso stesso striscione sul 25 aprile in sede: ora ci identificano? - Nel palazzo di Campo Marzio a Roma il manifesto con le stesse parole usate dalla cittadina di Ascoli Piceno, controllata nei giorni scorsi dalle forze ... 🔗msn.com

Lo striscione antifascista arriva al M5S: Conte rilancia il caso Ascoli con un post provocatorio - Giuseppe Conte ha condiviso attraverso il suo personale profilo Instagram un’immagine che ritrae la sede nazionale del Movimento con esposto, al balcone, uno striscione identico a quello affisso nei g ... 🔗rivieraoggi.it

Gli striscioni contro la fornaia - La denuncia dell'imprenditrice, diventata subito virale sui social, ha provocato lo sdegno del centro sinistra. Alla valanga di solidarietà che ha travolto la fornaia hanno risposto frange di destra c ... 🔗msn.com