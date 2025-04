Iodonna.it - Il look è essenziale, l’effetto travolgente: Nicole Kidman è puro incanto

Un balcone affacciato sul mare, la luce morbida del pomeriggio e unche sfida ogni regola senza mai scadere nel banale.ha incantato Instagram con un video girato in Francia, dove appare sensuale e disinvolta con una tutina nera attillata e – dettaglio non trascurabile – nessun pantalone. Una scelta di stile che, più che provocazione, suona come una dichiarazione di libertà. Il video è accompagnato da una semplice didascalia: «Love from France», sulle note del nuovo singolo di Lorde, What Was That. Lo stile diguarda le foto Il“francese” di: tuta attillata e collantA 57 anni,sa come giocare con l’obiettivo e con il vento, che le scompiglia i capelli biondo platino mentre lei posa su un terrazzo con vista sul mare. 🔗 Iodonna.it