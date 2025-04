Il libro di Vanzina presentato all’auditorium

all’auditorium Tebaldini di San Benedetto, Enrico Vanzina ha presentato il suo ultimo lavoro, Noblesse Oblige – Una storia di miseria e nobiltà, nell’ambito dell’edizione invernale di Incontri con l’Autore. A dialogare con lui, sul palco, Mimmo Minuto e Juana Romandini. Davanti a un pubblico partecipe, Vanzina ha raccontato la nascita di questo progetto: "Tra i tanti libri che ho scritto non avevo mai fatto un libro umoristico ma credo che in questo momento complicato ritrovare questa vena della leggerezza sia qualcosa di molto importante. Il mondo si affronta meglio con la leggerezza e l’ho vissuto sulla mia pelle avendo portato allegria, qualche riflessione ma soprattutto buon umore nel sentirsi italiani". Il romanzo, edito da HarperCollins, è ambientato nell’Italia dei primi anni ‘80 e segue le avventure del Principe Ascanio della Scaletta e del suo maggiordomo Gegé, tra ironia e malinconia. Ilrestodelcarlino.it - Il libro di Vanzina presentato all’auditorium Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sabato pomeriggio,Tebaldini di San Benedetto, Enricohail suo ultimo lavoro, Noblesse Oblige – Una storia di miseria e nobiltà, nell’ambito dell’edizione invernale di Incontri con l’Autore. A dialogare con lui, sul palco, Mimmo Minuto e Juana Romandini. Davanti a un pubblico partecipe,ha raccontato la nascita di questo progetto: "Tra i tanti libri che ho scritto non avevo mai fatto unumoristico ma credo che in questo momento complicato ritrovare questa vena della leggerezza sia qualcosa di molto importante. Il mondo si affronta meglio con la leggerezza e l’ho vissuto sulla mia pelle avendo portato allegria, qualche riflessione ma soprattutto buon umore nel sentirsi italiani". Il romanzo, edito da HarperCollins, è ambientato nell’Italia dei primi anni ‘80 e segue le avventure del Principe Ascanio della Scaletta e del suo maggiordomo Gegé, tra ironia e malinconia.

