Il lavoro deve restare umano anche nell’era dell’innovazione Mattarella indica la rotta

Mattarella durante la visita a una importante e avanzata azienda farmaceutica di Latina (Asp Pharmaceuticals) si è naturalmente concentrato sulle tematiche del lavoro, anche nell’imminenza della festività del primo maggio. I punti critici che ha evidenziato sono quello della sicurezza e quello del livello delle retribuzioni. Per la tragedie degli incidenti sul lavoro sono “intollerabili sia l’indifferenza sia la rassegnazione”. Sul livello delle retribuzioni “l’Italia si distingue per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo, con salari reali inferiori a quelli del 2008 nonostante l’avvenuta ripresa a partire dal 2004”, insieme, però “ci sono segnali incoraggianti sui livelli di occupazione”. Si tratta di un richiamo vigoroso alla politica e alle rappresentanze sociali, che devono affrontare le trasformazioni del lavoro senza perdere il senso del suo valore umano e anche una lettura oggettiva, in cui si riconoscono i miglioramenti dell’ultimo periodo, pur riscontrando che non bastano a invertire una rotta negativa da tempo. 🔗 Ilfoglio.it - Il lavoro deve restare umano anche nell’era dell’innovazione. Mattarella indica la rotta Il discorso pronunciato da Sergiodurante la visita a una importante e avanzata azienda farmaceutica di Latina (Asp Pharmaceuticals) si è naturalmente concentrato sulle tematiche delnell’imminenza della festività del primo maggio. I punti critici che ha evidenziato sono quello della sicurezza e quello del livello delle retribuzioni. Per la tragedie degli incidenti sulsono “intollerabili sia l’indifferenza sia la rassegnazione”. Sul livello delle retribuzioni “l’Italia si distingue per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo, con salari reali inferiori a quelli del 2008 nonostante l’avvenuta ripresa a partire dal 2004”, insieme, però “ci sono segnali incoraggianti sui livelli di occupazione”. Si tratta di un richiamo vigoroso alla politica e alle rappresentanze sociali, che devono affrontare le trasformazioni delsenza perdere il senso del suo valoreuna lettura oggettiva, in cui si riconoscono i miglioramenti dell’ultimo periodo, pur riscontrando che non bastano a invertire unanegativa da tempo. 🔗 Ilfoglio.it

Approfondimenti da altre fonti

Contestazioni e ostilità verso Vigorito, Mastella: “Mi dissocio, il punto fermo del calcio a Benevento è e deve restare lui” - Tempo di lettura: 2 minuti “Si registra, nelle piazze reali e virtuali, un crescente clima di contestazione, quando non proprio di ostile contrapposizione, rispetto alla proprietà del Benevento calcio e al patron Oreste Vigorito. Me ne dissocio decisamente. Non discuto certo la legittimità della critica in ambito calcistico che è sale della passione verso la propria squadra, ma il punto fermo del calcio a Benevento è stato, è e deve restare Oreste Vigorito”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗anteprima24.it

“Il lavoro nei ristoranti deve diventare il nostro hobby, non il modo in cui ci manteniamo”. La svolta di René Redzepi: il Noma 3.0 sarà solo un pop up - «Il lavoro nei ristoranti deve diventare il nostro hobby, il modo in cui ci divertiamo e non quello in cui ci manteniamo» dice René Redzepi nel raccontare il Noma 3.0: non pi ristorante tradizionale, ma un pop up aperto al massimo tre mesi l'anno (formula già sperimentata all'estero), come un laboratorio dove testare le idee. Punto e a capo, quindi: il Noma sarà una sorta di centro di innovazione gastronomica in cui il ristorante è uno degli elementi, insieme ad altri: non solo alimenti, ma anche media, pubblicazioni, documentari. 🔗gamberorosso.it

Parigi, Meloni contro il formato anti-Trump: l’Ue deve restare al fianco degli Usa - Arriva per ultima , quando tutti sono già attorno al tavolo da quasi un’ora. E lascia l’ Eliseo senza parlare , nonostante fosse tutto pronto , facendo cenno con la mano dalla macchina che proprio non era possibile . Giorgia Meloni riparte da Parigi al termine di un vertice "interlocutorio" , convocato d’urgenza da Emmanuel Macron , di cui non ha condiviso i presupposti , e la scelta degli... 🔗feedpress.me

Approfondimenti da altre fonti

Il lavoro deve restare umano anche nell’era dell’innovazione. Mattarella indica la rotta; Vittorio Arrigoni, ucciso a Gaza: lo ricordiamo così; Esa, offerto lavoro di 5mila euro per stare sdraiati o immersi in acqua; Intelligenza artificiale, Siri “Essere umano deve restare al centro”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il lavoro deve restare umano anche nell'era dell'innovazione. Mattarella indica la rotta - Il presidente della Repubblica richiama politica e rappresentanze sociali a risposte concrete, contro l’indifferenza e la propaganda. Governare i cambiamenti tecnologici senza perdere il valore civile ... 🔗ilfoglio.it

Le morti sul lavoro restano una piaga sociale - Le morti sul lavoro restano una piaga. Appello dei tecnici della prevenzione: "Serve più prevenzione e cultura della sicurezza" Le morti sul lavoro restano una piaga sociale. In occasione della… Leggi ... 🔗informazione.it

L'alfabeto del lavoro dalla A alla Z, U come Umane risorse: l'elemento umano è fondamentale nel lavoro - L’elemento umano non è accessorio, ma fondativo, imprescindibile ed irrinunciabile. Anche se da fuori viene descritto come freddo, distaccato, cinico, il mondo del lavoro, vissuto da dentro ... 🔗skuola.net