Il grido di dolore Sara Vive e le lacrime del fratello al Rettorato il ricordo della 22enne uccisa a Messina

lacrime, dolore, rabbia. Sono tanti i sentimenti che si provano pensando alla morte di Sara Campanella, la studentessa 22enne di Misilmeri uccisa lo scorso 31 marzo a Messina sul viale Gazzi da Stefano Argentino, reo confesso, perché non accettava il rifiuto della giovane a frequentarlo. 🔗 Messinatoday.it - Il grido di dolore "Sara Vive" e le lacrime del fratello, al Rettorato il ricordo della 22enne uccisa a Messina Silenzio,, rabbia. Sono tanti i sentimenti che si provano pensando alla morte diCampanella, la studentessadi Misilmerilo scorso 31 marzo asul viale Gazzi da Stefano Argentino, reo confesso, perché non accettava il rifiutogiovane a frequentarlo. 🔗 Messinatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sara Campanella, quando la rabbia e il dolore bruciano - «Messina ti chiede scusa»: così il biglietto incollato a uno dei pali della luce, sopra il peluche più grande e una fila di fiori, nella strada in cui Sara Campanella […] The post Sara Campanella, quando la rabbia e il dolore bruciano first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

“L’amore non uccide”, il grido dell’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ai funerali di Sara Campanella - Un dolore profondo e collettivo ha avvolto la comunità di Misilmeri, nel Palermitano, durante i funerali di Sara Campanella, la giovane studentessa brutalmente uccisa da un collega universitario, reo confesso. L'articolo “L’amore non uccide”, il grido dell’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ai funerali di Sara Campanella sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

L’antica Brixia vive ancora. Ecco come sarà il Teatro Romano reinterpretato da Sir David Chipperfield - Brescia – Un teatro da mille posti, come nell’antica Brixia. Ci vorrà qualche anno per concludere gli scavi che dovrebbero essere completati nel 2028, ma i luoghi della cultura bresciana si arricchiranno anche del Teatro Romano che, nel progetto di massima sviluppato da sir David Chipperfield (su commissione di Fondazione Brescia Musei d’intesa con il Comune di Brescia e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia) sarà un teatro vivo, reintegrato nella quotidianità della città. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Il grido di dolore Sara Vive e le lacrime del fratello, al Rettorato il ricordo della 22enne uccisa a Messina; “Sara vive”: il grido del fratello Claudio scuote il silenzio ad un mese dal femminicidio; “Sara vive”: il grido spezzato di Misilmeri ai funerali di Sara Campanella, uccisa a 22 anni; Da Messina a Roma: un grido di dolore e rabbia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Sara vive". Il grido del fratello Claudio a un mese dal femminicidio di Messina. "Chiediamo pene certe e l'ergastolo a vita" - Con dolore e rabbia la famiglia Campanella ha lanciato un appello alle istituzioni: "Basta sottovalutare la violenza sulle donne. Servono leggi nuove, chiare, dure contro crimini empi e scellerati" ... 🔗msn.com

Palloncini bianchi per Sara Campanella, Misilmeri: “Non ti dimenticheremo mai” - “Sara vive”: il grido che squarcia il silenzio Durante ... Sara se n’è andata troppo presto, ma non è andata via davvero. L’altro dolore: oggi anche i funerali di Ilaria Sula Mentre ... 🔗alfemminile.com

“Scusaci Sara”, il grido di dolore di uno studente di Messina VIDEO - The post “Scusaci Sara”, il grido di dolore di uno studente di Messina VIDEO appeared first on Tempostretto. 🔗msn.com