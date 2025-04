Il grande ritorno della giacca in suede | il must-have della primavera estate 2025

suede fossero rimaste confinate nei vecchi album fotografici di famiglia, la primavera estate 2025 porta una sorpresa: il ritorno in grande stile di questo iconico capo. Morbido al tatto, dalla linea rilassata e dallo spirito libero, il suede ha riconquistato designer e trendsetter, invadendo passerelle e armadi delle it-girl più seguite.La giacca in suede conquista di nuovo passerelle e street style per la primavera 2025La rinascita di questo materiale, iniziata con Prada nel 2023, oggi è esplosa a livello globale. Gucci ha proposto versioni perfette per il resort wear, Miu Miu ha impreziosito la pelle scamosciata con dettagli brillanti, mentre Jacquemus ha rivisitato il suede in chiave contemporanea con bomber dal taglio oversize. Anche fuori dalle sfilate, modelle come Hailey Bieber e Kendall Jenner hanno rilanciato la tendenza, abbinate a jeans e occhiali da sole dal sapore anni ’90. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Il grande ritorno della giacca in suede: il must-have della primavera estate 2025 Per chi pensava che le giacche infossero rimaste confinate nei vecchi album fotografici di famiglia, laporta una sorpresa: ilinstile di questo iconico capo. Morbido al tatto, dalla linea rilassata e dallo spirito libero, ilha riconquistato designer e trendsetter, invadendo passerelle e armadi delle it-girl più seguite.Lainconquista di nuovo passerelle e street style per laLa rinascita di questo materiale, iniziata con Prada nel 2023, oggi è esplosa a livello globale. Gucci ha proposto versioni perfette per il resort wear, Miu Miu ha impreziosito la pelle scamosciata con dettagli brillanti, mentre Jacquemus ha rivisitato ilin chiave contemporanea con bomber dal taglio oversize. Anche fuori dalle sfilate, modelle come Hailey Bieber e Kendall Jenner hanno rilanciato la tendenza, abbinate a jeans e occhiali da sole dal sapore anni ’90. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Ne parlano su altre fonti

La première della seconda stagione di The Last of Us segna il grande ritorno della giacca di Pedro Pascal - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Nella seconda stagione di The Last of Us il tempo non è stato gentile con Joel Miller. I suoi capelli sono cresciuti troppo, la sua barba è più grigia del solito e ha anche bisogno di un paio di occhiali da lettura! Ma il suo gusto in fatto di abbigliamento? Quello rimane invariato. 🔗gqitalia.it

La Juventus volta pagina: il grande ritorno che fa impazzire i tifosi - La scelta giusta per il club bianconero, chiamato a pensare al futuro, con decisioni importanti per provare a risollevarsi E’ una crisi senza fine quella che ha colpito la Juventus. I bianconeri, dopo il pesantissimo ko contro l’Atalanta a Torino, sono stati battuti nettamente anche dalla Fiorentina. La Juventus volta pagina: il grande ritorno che fa impazzire i tifosi (LaPresse) – Calciomercato.itA Firenze, la squadra di Raffaele Palladino ha archiviato la pratica, davvero in pochi minuti, facendo sprofondare la Vecchia Signora, che a fine gara, però, ha deciso di proseguire con Thiago ... 🔗calciomercato.it

Fantozzi fa ritorno sul grande schermo grazie alla Cineteca di Bologna, RTI e Mediaset Infinity, ecco quando - Fantozzi torna al cinema in versione restaurata per celebrare il cinquantesimo anniversario della pellicola di culto di Luciano Salce con Paolo Villaggio. Uno dei titoli di culto della commedia italiana sta per fare ritorno al cinema. Si tratta di Fantozzi, capostipite della saga dedicata al celebre ragioniere italiano che tornerà in sala in versione restaurata grazie alla Cineteca di Bologna, in collaborazione con RTI e Mediaset Infinity. 🔗movieplayer.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Elisabetta Gregoraci col look da 9000 euro: denim e camoscio sono il trend della primavera; Giacca scamosciata, più versatile del denim, in 14 modelli dal soft touch di tendenza nella primavera 2025; Come abbinare le giacche in suede, l'idea di Hailey Bieber; La giacca scamosciata è di nuovo al centro della tendenza invernale: come abbinarla. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ode alla Giacca in suede: qui i modelli soft touch della Primavera 2025 - Un grande classico che però non dimentica di tendere occhi ed orecchie alle tendenze delle ultime stagioni. Il Bomber effetto camoscio di Zara La giacca in suede su cui puntare questa primavera ... 🔗msn.com