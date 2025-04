Il governo vuole controllare le toghe L' Anm frigna ancora ma viene zittita

Il Governo Meloni vuole cambiare la legge sull’esportazione di armi: “Non si saprà più a chi vengono vendute” - Il governo italiano propone di modificare la legge 185/90, riducendo trasparenza e controlli sulle esportazioni di armi. Opposizioni e società civile denunciano il rischio di favorire l’industria bellica a scapito di vincoli etici e normativi. La discussione sulla riforma è rinviata a marzo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

"Il Governo Meloni taglia 40 milioni di euro all'Umbria. Operazione di due diligence per controllare i conti della sanità" - I capigruppo di maggioranza in consiglio regionale - Cristian Betti (Pd), Luca Simonetti (M5S), Fabrizio Ricci (Avs) e Bianca Maria Tagliaferri (Umbria domani) - denunciano "tagli da parte del governo" e "preoccupazione per la tenuta dei conti della Regione Umbria". Secondo i quattro consiglieri... 🔗perugiatoday.it

25 Aprile: il governo lo vuole "sobrio", il centrosinistra non ci sta - AGI - "Sobrietà", chiede il ministro Nello Musumeci nelle celebrazioni del 25 Aprile. La Liberazione "non è un happy hour", risponde l'opposizione. La Festa della Liberazione diventa così, ancora una volta, terreno di scontro politico. Questa volta per la concomitanza con i cinque giorni di lutto decisi dal Consiglio dei ministri per la morte di Papa Francesco. La dichiarazione di Musumeci dopo il Consiglio dei ministri Alla fine della riunione a Palazzo Chigi, il ministro per la Protezione Civile, tra quelli più direttamente coinvolti nella macchina organizzativa dei funerali del ... 🔗agi.it

Chi decide sui migranti. Toghe, FdI vuole una stretta. Il governo: nessun decreto - Insomma, un provvedimento che ristabilisca i criteri di assegnazione delle toghe che devono decidere ... che specifica di non aver avanzato proposte al governo. Gli fa eco il presidente dei ... 🔗msn.com