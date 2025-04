Il Giubileo degli adolescenti | Avevo la torcia per la Via Lucis Il momento più bello della vita

Giubileo degli adolescenti dell'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino e della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza si è concluso, ma i ragazzi che vi hanno partecipato portano a casa un ricordo preziosissimo."È stata un'esperienza molto bella e significativa, sia per i legami che si sono creati tra noi ragazzi della diocesi, sia perché abbiamo conosciuto persone di tutta Italia e anche di altre parti del mondo - ha raccontato Matteo Stasolla, 14 anni, di Siena -. Abbiamo avuto un momento di confessione collettiva e poi la messa celebrata dal cardinale Lojudice nella parrocchia ospitante". L'appuntamento con il Giubileo degli adolescenti era fissato da tempo, il destino ha quindi voluto che i circa quattrocento partecipanti da Siena abbiano avuto l'opportunità di dare l'ultimo saluto a Papa Francesco nel giorno del suo funerale.

