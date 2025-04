Laprimapagina.it - Il Giro d’Italia 2025 chiude a Roma nel segno del Giubileo: omaggio a Papa Francesco e finale da cartolina

Un traguardo carico di simbolismo, sport, spiritualità e bellezza. Ilsi concluderà a, per la settima volta nella sua lunga storia, con un’ultima tappa che sarà molto più di una competizione ciclistica: sarà un tributo a, ale alla città eterna, cuore pulsante della cultura, della fede e dell’identità italiana.Svelato ufficialmente in Campidoglio il percorso dell’ultima frazione della 108ª edizione della corsa rosa, in programma il prossimo 1° giugno, una data destinata a entrare nella memoria collettiva degli appassionati di ciclismo, dei fedeli e degli amanti della città di. L’annuncio è avvenuto in una cornice solenne e prestigiosa, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, del presidente di RCS MediaGroup Urbano Cairo, del Vescovo Paul Tighe (segretario del Dicastero per la cultura e l’educazione), dell’Assessore Alessandro Onorato, del direttore de La Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli, dell’AD di RCS Sports & Events Paolo Bellino e del direttore delMauro Vegni. 🔗 Laprimapagina.it