Mediobanca che essendo sotto scalata di Caltagirone e Del Vecchio prova a sfuggire alla presa per conservare il suo antico potere di allenatore, arbitro e centravanti della finanza italiana. 🔗 Liberoquotidiano.it - Il gioco di Mediobanca: dai una cosa a me e non ci guadagni Viviamo tempi straordinari, dove succedono cose paranormali: la Chiesa cerca un nuovo Papa, Zelensky e Trump fanno prove tecniche di pace in San Pietro, Macron tenta di imbucarsi al Conclave, quella che era un tempo l’Italietta diventa un esempio mondiale di stabilità. Siamo dentro la storia, tra Cesare e Dio, manca un capitolo fondamentale, il denaro, la moneta della parabola di Gesù quella in cui disse “date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”.Ecco, nel campo della finanza viviamo tempi altrettanto straordinari, Trump ha chiuso l’era della globalizzazione e ha aperto un’epoca di dazi e riequilibrio del commercio mondiale, si prepara a una deregulation bancaria mentre le politiche delle due banche centrali, la Fed e la Bce, sembrano destinate a separarsi. In questo scenario, in Italia è in corso quello che nelle cronache è chiamato “risiko bancario”, ieri la penultima mossa l’ha fattache essendo sotto scalata di Caltagirone e Del Vecchio prova a sfuggire alla presa per conservare il suo antico potere di allenatore, arbitro e centravanti della finanza italiana. 🔗 Liberoquotidiano.it

