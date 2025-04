Il giallo della foto di Sgarbi postata e subito rimossa E i suoi enigmatici post non aiutano a capire come sta Di sicuro è tornato

Sgarbi, ritorno alla vita dopo il ricovero: la foto “rubata” e il mistero sulle sue condizioni. Una sorta di giallo che si alimenta anche dai suoi brevi e concisi interventi social, affidati a frasi enigmatiche, allusive, che lasciano il tempo alle interpretazioni che trovano. Frasi postate del calibro di: «La pittura, per Tiziano, è la vita. Per nessun pittore la creazione è semplice riproduzione e imitazione di quello che esiste: il pittore continua, prolunga e prosegue l’esistenza. Ma l’immagine di Tiziano è qualcosa di più. La sua pittura è un’invasione dell’esistenza». O come quella pubblicata in occasione dell’addio a Papa Francesco che recita: «Andarsene il giorno dopo la Resurrezione vuol dire restare, legare il proprio destino a quello di Cristo, in presenza e in assenza».Il giallo della foto di Sgarbi, postata e subito rimossaGià, perché proprio il dilemma tra l’essere e l’esistere, tra il dipingere una realtà e l’apparire, deve essere stato quello che – tra i tanti tormenti – possono aver turbato l’animo del politico e del critico sparito dalle scene con il lungo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un forte stato depressivo che ne ha minato la salute fisica e la tenuta psicologica e, per l’appunto, riapparso emblematicamente in una foto pubblicata e poi rimossa, in cui Sgarbi appare di spalle, con i soliti capelli bianchi e lunghi e un avvolgente cappotto a coprirlo dal freddo. 🔗 Secoloditalia.it - Il giallo della foto di Sgarbi, postata e subito rimossa. E i suoi enigmatici post non aiutano a capire come sta. Di sicuro è tornato , ritorno alla vita dopo il ricovero: la“rubata” e il mistero sulle sue condizioni. Una sorta diche si alimenta anche daibrevi e concisi interventi social, affidati a frasi enigmatiche, allusive, che lasciano il tempo alle interpretazioni che trovano. Frasiate del calibro di: «La pittura, per Tiziano, è la vita. Per nessun pittore la creazione è semplice riproduzione e imitazione di quello che esiste: il pittore continua, prolunga e prosegue l’esistenza. Ma l’immagine di Tiziano è qualcosa di più. La sua pittura è un’invasione dell’esistenza». Oquella pubblicata in occasione dell’addio a Papa Francesco che recita: «Andarsene il giorno dopo la Resurrezione vuol dire restare, legare il proprio destino a quello di Cristo, in presenza e in assenza».IldiGià, perché proprio il dilemma tra l’essere e l’esistere, tra il dipingere una realtà e l’apparire, deve essere stato quello che – tra i tanti tormenti – possono aver turbato l’animo del politico e del critico sparito dalle scene con il lungo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un forte stato depressivo che ne ha minato la salute fisica e la tenuta psicologica e, per l’appunto, riapparso emblematicamente in unapubblicata e poi, in cuiappare di spalle, con i soliti capelli bianchi e lunghi e un avvolgente cappotto a coprirlo dal freddo. 🔗 Secoloditalia.it

Sgarbi, il giallo della foto pubblicata e poi rimossa: cosa succede - Personaggi Tv. Vittorio Sgarbi, noto critico d'arte e sottosegretario alla Cultura, ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma dopo un lungo periodo di ricovero. Le sue condizioni di salute erano state al centro del dibattito pubblico, suscitando apprensione tra i suoi sostenitori. Ora che è tornato nella serenità della sua casa, si apre una nuova fase per lui, caratterizzata da sfide ma anche da speranze di recupero.

Vittorio Sgarbi dopo l'uscita dall'ospedale, la prima foto durante i funerali di Papa Francesco - Lo scatto è tratto da un video e mostra Sgarbi di spalle affacciato al suo balcone di casa mentre osserva il corteo funebre di Papa Francesco nella giornata del 26 aprile.

