Il futuro di Imm Carrarafiere Nasce l’idea dell’hub polifunzionale per accogliere concerti e sport

Carrarafiere. Il bilancio 2024 sarà approvato nelle prossime settimane dall’assemblea dei soci, ma al momento il dato certo che si registra è una perdita dell’ultimo esercizio di circa 500mila euro considerati ammortamenti, l’Imu e il differenziale del danno degli effetti del maltempo. Una previsione comunque migliorativa rispetti agli 800mila euro di passivo che sembrava dovesse esserci fino ad alcuni mesi fa. Il lavoro da fare in futuro dovrà quindi per forza di cose proseguire con la massima attenzione e l’idea soprattutto di una programmazione ad hoc, così come fatto almeno negli ultimi anni da quando Sandra Bianchi è stata nominata amministratore unico di Imm-Carrarafiere.La commercialista fiorentina, a cui da pochi mesi l’assemblea dei soci ha rinnovato il ruolo di amministratore unico, dando mandato per stilare un nuovo piano industriale che preveda non solo il consolidamento aziendale, ma anche una ripartenza commerciale, è intervenuta ieri in Comune nella commissione bilancio presieduta da Benedetta Muracchioli per fare un punto della situazione sullo stato di salute della struttura di Marina. Lanazione.it - Il futuro di Imm Carrarafiere. Nasce l’idea dell’hub polifunzionale per accogliere concerti e sport Leggi su Lanazione.it di Daniele RosiProsegue nel segno del risanamento il lungo processo di ripartenza di Imm-. Il bilancio 2024 sarà approvato nelle prossime settimane dall’assemblea dei soci, ma al momento il dato certo che si registra è una perdita dell’ultimo esercizio di circa 500mila euro considerati ammortamenti, l’Imu e il differenziale del danno degli effetti del maltempo. Una previsione comunque migliorativa rispetti agli 800mila euro di passivo che sembrava dovesse esserci fino ad alcuni mesi fa. Il lavoro da fare indovrà quindi per forza di cose proseguire con la massima attenzione esoprattutto di una programmazione ad hoc, così come fatto almeno negli ultimi anni da quando Sandra Bianchi è stata nominata amministratore unico di Imm-.La commercialista fiorentina, a cui da pochi mesi l’assemblea dei soci ha rinnovato il ruolo di amministratore unico, dando mandato per stilare un nuovo piano industriale che preveda non solo il consolidamento aziendale, ma anche una ripartenza commerciale, è intervenuta ieri in Comune nella commissione bilancio presieduta da Benedetta Muracchioli per fare un punto della situazione sullo stato di salute della struttura di Marina.

