lavoro, dai numeri incoraggianti sull'occupazione alla preoccupazione per i dazi, quali sono state le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a un'azienda di Latina 🔗 Ilgiornale.it - "Il futuro del lavoro è già iniziato". Le parole di Mattarella in vista del 1 maggio Dai salari alle morti sul, dai numeri incoraggianti sull'occupazione alla preoccupazione per i dazi, quali sono state ledel presidente della Repubblica, Sergio, in visita a un'azienda di Latina 🔗 Ilgiornale.it

Acquaroli futuro ministro del Turismo? Il Governatore smentisce: «Resto nelle Marche per portare a termine il lavoro iniziato» - ANCONA – Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha poco fa smentito la notizia secondo cui l’esponente di Fratelli D’Italia sarebbe il favorito a diventare ministro del Turismo nel caso in cui Daniela Santanché venisse rinviata a giudizio nei prossimi mesi. Il governatore per dire... 🔗anconatoday.it

Gls Terni, Filt Cgil preoccupata per il futuro: “Difendere sito e posti di lavoro” - “Il sito della Gls di Terni ci preoccupa, sia in termini produttivi che occupazionali”. A ribadirlo ancora una volta è l’organizzazione sindacale Filt Cgil Umbria che ormai da mesi sta manifestando all’impresa che si occupa di logistica la sua preoccupazione sulla reale consistenza aziendale sul... 🔗ternitoday.it

HP Amplify 2025: AI e innovazione per il futuro del lavoro e del gaming - (Adnkronos) – In occasione della conferenza annuale per i partner, HP Amplify 2025, l'azienda ha svelato una vasta gamma di prodotti e servizi potenziati dall'intelligenza artificiale, progettati per plasmare il futuro del lavoro e del gaming. L'obiettivo è offrire esperienze personalizzate, efficienti e sicure, in linea con le esigenze dei professionisti e degli appassionati di […] L'articolo HP Amplify 2025: AI e innovazione per il futuro del lavoro e del gaming proviene da Webmagazine24. 🔗.com

