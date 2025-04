Il futuro del cromosoma Y | cosa dice davvero la scienza

L'idea che il cromosoma Y, esclusivo dei maschi, sia destinato a sparire circola da tempo. Il motivo è semplice: negli ultimi 180 milioni di anni il suo patrimonio genetico si è assottigliato in modo drastico. Oggi contiene poche decine di geni, contro gli oltre 900 della controparte X. Da qui la domanda che anima dibattiti.

Cosa riportano altre fonti

Su questo argomento da altre fonti

Il futuro del cromosoma Y: scomparirà davvero il simbolo genetico della mascolinità? - Le ricerche hanno infatti evidenziato un fenomeno di progressiva riduzione genetica che potrebbe avere impatti rilevanti sul futuro dell’uomo. In origine, il cromosoma Y conteneva circa 1.700 ... 🔗msn.com