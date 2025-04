Il film Antologia di Spoon River a Castelfiorentino

L’Antologia di Spoon River secondo Fabrizio De André: Non al denaro non all’amore né al cielo - «Avrò avuto diciott’anni quando ho letto Spoon River. Mi era piaciuto, forse perché in quei personaggi trovavo qualcosa di me. Nel disco si parla di vizi e virtù: è chiaro che la virtù mi interessa di meno, perché non va migliorata. Invece il vizio lo si può migliorare: solo così un discorso può essere produttivo.». Così Fabrizio De André raccontava a Fernanda Pivano Non al denaro non all’amore né al cielo, concept album liberamente ispirato all’Antologia di Spoon River del poeta statunitense Edgar Lee Masters. 🔗metropolitanmagazine.it

A 110 anni dalla prima pubblicazione, i protagonisti del capolavoro di Edgar Lee Masters tornano a parlare nel lungometraggio "Antologia di Spoon River – il CineLibro", trasposizione cinematografica dell'opera letteraria, per la regia di Paola Settimini. Vicende di spettri che sanno di essere tali, chiusi in un limbo dove inibizioni e paure appartengono ormai al passato. Il film verrà presentato in anteprima mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 17, al Centro Studi Americani (Via M.

