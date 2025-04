Il festival Brianza Velenosa Cisco e gli ex Modena City Ramblers Sul palco la storia del combat-folk

festival lungo tutto un pomeriggio con gruppi, cantautori e artisti del territorio. Poi, la sera, l'esibizione di Cisco che, insieme ad alcuni vecchi compagni di viaggio dell'avventura dei primi Modena City Ramblers, tornerà a suonare le canzoni del leggendario album "Riportando tutto a casa", che fece conoscere la band emiliana simbolo del combat-folk italiano. È il "concertone" che giovedì animerà, per il Primo Maggio, piazza Libertà a Cavenago per buona parte della giornata. La manifestazione, realizzata nell'ambito della rassegna itinerante Brianza Velenosa, partirà con un festival di band e artisti brianzoli che dalle 12 alle 18 circa vedrà alternarsi sul palco 11 fra solisti e gruppi. Ad aprire le danze saranno Paolo Ercoli e la sua chitarra resofonica: alternando dobro, chitarra acustica e pedal steel guitar si muoverà tra folk, bluegrass, country e blues.

