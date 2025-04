Il far west di Monreale | in un audio su Tik Tok la ricostruzione della strage

audio di un giovane che su Tik Tok racconta la strage di Monreale avvenuta tra sabato e domenica in cui sono morti tre giovani. Un racconto che secondo gli investigatori ricostruisce quanto accaduto la notte tra sabato e domenica. Il giovane nell'audio parla con un amico e racconta ciò che sarebbe avvenuto prima e durante la sparatoria. embedpost id="2031502" Tutto inizia perché qualcuno.

