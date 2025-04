Movieplayer.it - Il Falsario: Pietro Castellito nelle prime foto del nuovo film Netflix

ha condiviso leufficiali delIl, prodotto da Cattleya, per annunciare la fine del lavoro sul set.ha annunciato che sono terminate le riprese delIl, prodotto da Cattleya (parte di ITV Studios), che rappresenta il ritorno alla regia di Stefano Lodovichi. Il protagonista, ritrattoufficiali condivise dalla piattaforma di streaming è l'attore. Cosa racconterà IlIlè stato scritto da Sandro Petraglia ed è ambientato nella città di Roma, negli anni '70. La sinossi anticipa che quando Toni arriva in città nel suo bagaglio ha soltanto il talento per la pittura e il sogno di diventare un grande artista. Ma la sua fame di vita, il . 🔗 Movieplayer.it