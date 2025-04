Il Falsario arriva su Netflix un nuovo film con Pietro Castellitto

arrivare su Netflix "Il Falsario", un nuovo film italiano con protagonista Pietro Castellitto nei panni di uno dei più grandi falsari della Roma degli anni '70. Diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia con la collaborazione di Lorenzo Bagnatori a cui dobbiamo anche il. 🔗 Today.it - Il Falsario, arriva su Netflix un nuovo film con Pietro Castellitto Sta perre su"Il", unitaliano con protagonistanei panni di uno dei più grandi falsari della Roma degli anni '70. Diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia con la collaborazione di Lorenzo Bagnatori a cui dobbiamo anche il. 🔗 Today.it

Se ne parla anche su altri siti

Orgoglio e pregiudizio: arriva la serie reboot di Netflix, ecco chi sarà il nuovo Mr. Darcy - Si profila un casti di altissimo profilo per il nuovo adattamento del classico di Jane Austen che diventerà una serie prodotta da Netflix. Netflix ha in cantiere una nuova versione seriale del sempreverde Orgoglio e pregiudizio e avrebbe trovato anche l'interprete perfetto per il ruolo di Mr. Darcy. Secondo Variety, l'interprete di Slow Horses Jack Lowden sarebbe in trattative per interpretare l'eroe scorbutico, ma sotto sotto tanto romantico che intreccia una relazione tumultuosa con Elizabeth Bennet. 🔗movieplayer.it

Adolescence arriva nelle aule della Gran Bretagna: la mini-serie di Netflix sarà trasmessa gratis nelle scuole - La mini-serie Adolescence, grande successo su Netflix, sarà trasmessa gratuitamente e approfondita nelle scuole secondarie britanniche. L'articolo Adolescence arriva nelle aule della Gran Bretagna: la mini-serie di Netflix sarà trasmessa gratis nelle scuole sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

In Trentino arriva il nuovo fascicolo sanitario elettronico - Da lunedì 14 aprile, la sanità digitale in Trentino si arricchisce di nuove funzionalità: ogni cittadino potrà verificare, direttamente sulla piattaforma TreC+, chi ha avuto accesso ai propri documenti sanitari. La Provincia autonoma di Trento, attraverso l’Azienda provinciale per i servizi... 🔗trentotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Il Falsario, arriva su Netflix un nuovo film con Pietro Castellitto; IL FALSARIO. Netflix annuncia il film con Pietro Castellitto diretto da Stefano Lodovichi; ‘Il falsario’, terminate le riprese del film con Pietro Castellitto; Netflix: tutti i film e le serie TV in arrivo a gennaio 2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il Falsario: concluse le riprese del film Netflix con Pietro Castellitto - Si sono concluse le riprese de Il Falsario, il nuovo film Netflix prodotto da Cattleya, parte di ITV Studios, diretto da Stefano Lodovichi ... 🔗cinefilos.it

Il Falsario, il nuovo film Netflix per la regia di Stefano Lodovichi e con Pietro Castellitto - Si sono concluse le riprese de Il Falsario, il nuovo film Netflix prodotto da Cattleya, parte di ITV Studios, diretto da Stefano Lodovichi e scritto da Sandro Petraglia, con un cast d’eccezione che ... 🔗teleblog.it