Il dottor Mirko Castellano ospite al congresso sulla longevità a Lisbona

Mirko Castellano, farmacista e biologo nutrizionista di Salerno, sarà ospite al congresso internazionale sulla longevità di Lisbona per parlare sulle ultime ricerche scientifiche su come rimanere giovani più a lungo sfruttando le conoscenze della nutrizione in cucina.Si tratta dell'unico salernitano che parteciperà a questo importante evento in programma, a Lisbona, dal 6 all'8 maggio.Il dott. Mirko Castellano come esperto in nutraceutica e fitoterapia illustrerà l'influenza delle centinaia reazioni chimiche che avvengono in cucina, come influenzano la biodisponibilità e quindi l'assorbimento dei micronutrienti da ciò che mangiamo. La cucina, dunque, è vista come il più grande laboratorio chimico capace di influenzare la nostra longevità, capace di modificare il valore nutrizionale degli alimenti.

