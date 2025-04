Il divulgatore David Quammen guida la spedizione di BergamoScienza 2025

BergamoScienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, quest'anno in programma dal 3 al 19 ottobre. Ieri, nel corso di un incontro alla Fiera dei Librai di Bergamo, Telmo Pievani, filosofo evoluzionista, e Nicola Quadri, Segretario del Comitato Scientifico dell'Associazione BergamoScienza, hanno annunciato alcuni degli ospiti di questa edizione, e presentato i laboratori delle scuole e tutte le iniziative pensate per coinvolgere insegnanti, studenti e studentesse di tutte le età.Nell'anno internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica (IYQ2025), il festival ha scelto di esplorare il tema IN-FORMAZIONE. Dai quanti alla vita. L'informazione è ciò che struttura la realtà e la rende comprensibile: dal codice genetico alle infrastrutture digitali, dalle leggi della fisica ai linguaggi della cultura, dai sistemi di Intelligenza Artificiale a quelli biologici.

Arezzo Science Lab, ecco David Quammen - Appuntamento il 21 maggio alle ore 21 al Circolo artistico con Arezzo Science Lab e anche questa volta interverrà un grande ospite pluripremiato a livello internazionale: lo statunitense David Quammen. Il tema del suo intervento sarà "L'evoluzionista riluttante". Un ritratto privato di Charles...

Ad Arezzo arriva il premio Nobel Anton Zeilinger. E a maggio ecco David Quammen - Arriva l'annuncio dei due special event di Arezzo Science Lab. Ogni anno i direttori del festival, Gabriele e Lorenzo Grazi, lanciano il cartellone del Festival lasciando alcuni nomi in incognito, per poi annunciarli durante l'anno. Il primo sarà il 28 marzo alle ore 21 all'Auditorium Guido...

