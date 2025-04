Il digitale nella scuola secondo il presidente dell’Invalsi | riflessioni e limiti Lettera

presidente dell’Invalsi, Roberto Ricci, ha recentemente pubblicato Le competenze digitali nella scuola. Un ponte tra passato e futuro. Il suo contributo merita attenzione, poiché l’ente da lui diretto svolge un ruolo essenziale di -back: misura il divario tra gli obiettivi educativi e i risultati effettivamente raggiunti.L'articolo Il digitale nella scuola, secondo il presidente dell’Invalsi: riflessioni e limiti. Lettera . 🔗 Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - Il, Roberto Ricci, ha recentemente pubblicato Le competenze digitali. Un ponte tra passato e futuro. Il suo contributo merita attenzione, poiché l’ente da lui diretto svolge un ruolo essenziale di -back: misura il divario tra gli obiettivi educativi e i risultati effettivamente raggiunti.L'articolo Ilil. 🔗 Orizzontescuola.it

Approfondimenti da altre fonti

Terre pubbliche, consegnato il lotto del secondo bando. A ridosso della Tenuta del Presidente arriva l’agricoltura bio - I 38 ettari di terreno messi a bando nel 2025 in località “Tor de’ Cenci- Valle del Risaro” sono stati ufficialmente consegnati all’azienda agricola “Fernando Fortunato”. L'area messa a bando L’area, che ricade nel territorio del municipio X, si trova all’interno della riserva di Decima... 🔗romatoday.it

Stati Generali Scuola Digitale, Panai: “IA e giovani, il problema è il tempo e il senso, occorrono regole per tutelare i più piccoli”. INTERVISTA - L'intelligenza artificiale pone nuove sfide etiche, soprattutto per le giovani generazioni. Durante gli Stati Generali della Scuola Digitale, Enrico Panai, esperto di etica dell'IA, intervistato da Orizzonte Scuola, individua due questioni cruciali: il tempo e il senso. L'articolo Stati Generali Scuola Digitale, Panai: “IA e giovani, il problema è il tempo e il senso, occorrono regole per tutelare i più piccoli”. 🔗orizzontescuola.it

Abbonamento a “Gestire la scuola” + 4 webinar: Sicurezza digitale a scuola, RAV 25/28, Accordi quadro PA e MEPA, DPO privacy e buone pratiche - Incluso nell’abbonamento alla nostra rivista “Gestire la scuola”, 3 webinar su argomenti di estrema attualità. La rivista, di cosa si tratta Per chi ancora non la conoscesse, si tratta della nostra area riservata a chi si prende cura dell’Istituzione scolastica (Dirigenti, DSGA, collaboratori, segretari, appassionati). A cosa mi abbono: “Gestire la scuola”: accesso ad un’area […] L'articolo Abbonamento a “Gestire la scuola” + 4 webinar: Sicurezza digitale a scuola, RAV 25/28, Accordi quadro PA e MEPA, DPO privacy e buone pratiche sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Il digitale nella scuola, secondo il presidente dell’Invalsi: riflessioni e limiti. Lettera; Smartphone vietati a scuola fino ai 14 anni: i controsensi della decisione italiana; LORENZINI SECONDO agli Stati Generali della Scuola Digitale; Il digitale come strumento di inclusione e innovazione nella scuola. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Educazione digitale e affettiva a scuola, parte progetto pilota - Calabria, Fulvio Scarpino, il presidente ... dalle onde del digitale. Le attività di ricerca e formazione coinvolgeranno gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in workshop ... 🔗msn.com

Scuola digitale - Una delle componenti principali del Programma Scuola Digitale 2022-2026 è la migrazione dall'infrastruttura tradizionale alle soluzioni basate sul cloud. Il cloud computing offre molti vantaggi, come ... 🔗agendadigitale.eu