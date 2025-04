Il difensore del Real Madrid Antonio Rudiger subisce il funzionamento mentre si profila la sospensione

difensore del Real Madrid Antonio Rudiger mancherà le ultime settimane della stagione regolare dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio.L'Internazionale tedesca stava affrontando la prospettiva di una lunga sospensione dopo la sua condotta alla fine della sconfitta finale della Copa del Rey di Madrid sabato a Barcellona e potrebbe essere che il club ha deciso di agire ora, mettendolo sotto il coltello mentre è messo da parte, per assicurarsi che sia adatto alla Coppa del Mondo del Club che inizia a giugno.Una dichiarazione del club recitava: "Antonio Rüdiger ha subito un intervento chirurgico oggi per una lacrima nel menisco esterno del ginocchio sinistro.

Raul Asencio, difensore del Real Madrid seguito dal Napoli, rischia 5 anni per revenge porn (Rmc Sport) - Rmc fa ordine nello spinoso caso che coinvolge il difensore del Real Madrid Raul Asencio, lo stesso che il Napoli starebbe seguendo per provare a chiudere una trattativa in stile Rafa Marin. Asencio rischia fino a 5 anni di carcere per pedopornografia Il ragazzo sarebbe coinvolto in un caso di revenge porn ai danni di una ragazza all’epoca dei fatti minorenne. Il Real e Asencio avevano chiesto l’archiviazione del caso, ma la sua richiesta è stata respinta, secondo quanto riporta El Pais. 🔗ilnapolista.it

Huijsen Juve: bocciato da Thiago Motta e Giuntoli, adesso c’è il Real Madrid. Retroscena sulla cessione del difensore olandese - di Redazione JuventusNews24Huijsen Juve: bocciato da Thiago Motta e Giuntoli. Retroscena sulla cessione del difensore classe 2005, finito nel mirino del Real Madrid Dean Huijsen, nel giro di pochi mesi, è passato da “esubero” della Juve a gioiello ambito anche dal Real Madrid. Nella scorsa estate il difensore olandese è stato bocciato sul campo da Thiago Motta e ceduto da Cristiano Giuntoli. Oggi, dopo l’esplosione in Premier ed il debutto con la Nazionale spagnola, il classe 2005 sarebbe vicino al Real Madrid. 🔗juventusnews24.com

