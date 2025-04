Il data center a Melegnano Completato il primo lotto

Prosegue l'avanzata dei data center nel Sud-Est Milanese. A Melegnano è stato completato il primo dei 4 lotti che andranno a comporre la struttura per la gestione dei dati informatici, in fase di realizzazione nella zona industriale della città, in via Carpiano. L'intervento è ad opera del colosso americano Vantage. Sta così prendendo forma il programma urbanistico destinato a cambiare il volto dell'ex Bertarella, un'area di 123mila metri quadrati, un tempo agricola, ricompresa tra l'A1 e la linea ferroviaria dell'alta velocità.I lavori procedono a ritmi sostenuti con un cantiere che arriva ad impiegare fino a 500 persone; ultimato il primo comparto, il secondo è in fase di realizzazione. I quattro edifici del futuro insediamento informatico saranno supportati da una centrale elettrica costruita da Terna, mentre l'area circostante verrà riorganizzata anche attraverso un ripensamento della viabilità.

