Il cuore agroalimentare della Capitale | prodotti ortofrutticoli e ittici freschi

Il cuore agroalimentare della Capitale: prodotti ortofrutticoli e ittici freschi - A pochi chilometri dal centro della città si estende uno dei più grandi poli europei dedicati alla distribuzione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e ittici freschi. Ogni giorno, centinaia di operatori del settore si muovono tra i suoi spazi per garantire l'approvvigionamento alimentare...

Basket A2. Libertas, la nuova era di Benvenuti: cuore, capitale e rinnovamento - Marco Benvenuti non ha perso tempo. Il neo presidente della Libertas Livorno ha intrapreso un’agenda fittissima che lo ha visto protagonista fin dal primo giorno. Tra i momenti più significativi, l’incontro all’Hotel Palazzo, dove, affiancato dal consulente sportivo Giulio Iozzelli, si è presentato ufficialmente a tifosi e stampa. Durante la conferenza stampa, Benvenuti ha espresso con passione il proprio impegno per la Libertas, definendo la squadra e il progetto “una parte di sé”. 🔗corrieretoscano.it

Dal Prosecco al Grana Padano, i super-dazi di Trump fanno tremare l'agroalimentare italiano: i prodotti colpiti e quanto di perde - Roma, 5 marzo 2025 – L’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato perentorio: dal 2 aprile scatteranno i dazi del 25% sui prodotti agricoli. Come ha rimarcato lo stesso Trump sul suo social Truth, “i grandi agricoltori americani dovranno prepararsi a un aumento della domanda interna dei loro prodotti, per i quali non scatterà alcuna nuova tassa”. Sebbene non siano noti ulteriori dettagli sui settori che saranno colpiti, o se ci saranno eccezioni, la possibilità di un aumento imminente delle tariffe sulle esportazioni di alcuni prodotti europei (quindi, anche italiani) fa ... 🔗quotidiano.net

Dal cuore della Food Valley, Foodlab approda a Tuttofood! - Quest'anno Foodlab sarà a Milano dal 5 all'8 maggio per partecipare a Tuttofood, con i suoi brand Fumara e Antartika e lo snack Salmoody. 🔗horecanews.it

Il villaggio che mette al centro l'agricoltura nel cuore della Capitale - Non mancheranno momenti di confronto, laboratori interattivi, degustazioni e dimostrazioni pratiche per far conoscere da vicino l’eccellenza del settore agroalimentare italiano, comparto ... 🔗ilgiornale.it