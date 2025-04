Il crollo di palazzo Raggi | Stiamo valutando la messa in sicurezza

palazzo gentilizio situato nella parte bassa del paese di Savignano di Rigo (comune di Sogliano al Rubicone), dove il 29 settembre 1884 vide la luce Decio Raggi, eroe della Grande Guerra, primo decorato di medaglia d'oro al valor militare, al quale sono intitolate vie e piazze in tutta Italia, resterà solo il ricordo. E' la vegetazione, infatti, che tieni in piedi l'ultimo rudere dopo che tre giorni fa si è verificato l'ennesimo crollo. Un rumore sinistro che ha risvegliato il genius loci di un luogo ormai vicino all'oblio. Ma non c'è pace neppure ora per quel palazzo che è stato per oltre cento cinquant'anni luogo di identità di un paese che ha poche glorie, oltre all'eroe, ma una natura serena e paesaggi da cartolina. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Il crollo di palazzo Raggi: "Stiamo valutando la messa in sicurezza" Tra qui ad un mucchio di pietre indistinte manca solo che l'abbraccio della vegetazione si faccia meno stringente.

