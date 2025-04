Il contrattacco di Mediobanca su Banca Generali | la partita è politica e riguarda il governo

MedioBanca ha lanciato un’offerta pubblica di scambio (Ops) sul 100% di Banca Generali. L’operazione comporta la cessione della partecipazione in Generali e l’ investimento in Banca Generali di 6,3 miliardi . Il contrattacco di MedioBanca su Banca Generali: la partita è politica e riguarda il governo il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Il contrattacco di Mediobanca su Banca Generali: la partita è politica e riguarda il governo Leggi su Cms.ilmanifesto.it ha lanciato un’offerta pubblica di scambio (Ops) sul 100% di. L’operazione comporta la cessione della partecipazione ine l’ investimento indi 6,3 miliardi . Ildisu: lailil manifesto.

Mediobanca al contrattacco: Ops su Banca Generali e uscita dal Leone - Milano, 28 apr. (askanews) – Ennesimo colpo di scena nel risiko bancario italiano: Mediobanca spariglia ulteriormente le carte e lancia un’offerta pubblica di scambio da 6,3 miliardi di euro su Banca Generali, di cui Generali detiene poco più del 50%, mettendo sul piatto la propria storica partecipazione nel Leone, pari al 13% circa. La combinazione creerà un leader nel risparmio gestito, secondo in Italia per totali attivi (210 mld di TFA) e rete distributiva (3. 🔗ildenaro.it

Mediobanca apre in rialzo in Borsa, Banca Generali vola +8% + - La contromossa di Mediobanca passa da Banca Generali. La Borsa reagisce alla mossa a sorpresa dell'ad Alberto Nagel spingendo il titolo in Borsa: Piazzetta Cuccia sale dell'1,48% a 17,87 euro in avvio di seduta, Banca Generali corre dell'8,65% a 53 euro e scivola Generali. Apre in rialzo il titolo del Leone ma subito gira in calo dello 0,3% a 31,8 euro. 🔗quotidiano.net

