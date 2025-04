Il concorso che premia l’eccellenza Dalla cucina alla sala talenti in gara A Monza il futuro della ristorazione

Monza capitale della ristorazione per due giorni: tra ieri e oggi si parla di cibo e di servizio al tavolo grazie a tre appuntamenti di richiamo nazionale, ovvero EmergenteChef, EmergentePizza ed Emergentesala. I tre premi, ideati da Witaly, per la prima volta vedono il loro epilogo tutti insieme in un’unica città che, per l’occasione, ha messo in mostra alcuni dei suoi tesori. Le varie gare sono infatti ospitate all’interno di tre importanti location: la Villa Reale con il suo teatrino di corte in occasione della prova teorica di apertura riservata ai ragazzi di Emergentesala; l’istituto professionale alberghiero Adriano Olivetti, che mette a disposizione i propri laboratori per le gare di EmergenteChef ed EmergentePizza e l’Hotel de la Ville per la Cena di gara di Emergentesala. In tutti e tre i casi grandi nomi e professionisti emergenti del settore che avranno modo di farsi conoscere nel corso della loro carriera. Ilgiorno.it - Il concorso che premia l’eccellenza. Dalla cucina alla sala, talenti in gara. A Monza il futuro della ristorazione Leggi su Ilgiorno.it capitaleper due giorni: tra ieri e oggi si parla di cibo e di servizio al tavolo grazie a tre appuntamenti di richiamo nazionale, ovvero EmergenteChef, EmergentePizza ed Emergente. I tre premi, ideati da Witaly, per la prima volta vedono il loro epilogo tutti insieme in un’unica città che, per l’occasione, ha messo in mostra alcuni dei suoi tesori. Le varie gare sono infatti ospitate all’interno di tre importanti location: la Villa Reale con il suo teatrino di corte in occasioneprova teorica di apertura riservata ai ragazzi di Emergente; l’istituto professionale alberghiero Adriano Olivetti, che mette a disposizione i propri laboratori per le gare di EmergenteChef ed EmergentePizza e l’Hotel de la Ville per la Cena didi Emergente. In tutti e tre i casi grandi nomi e professionisti emergenti del settore che avranno modo di farsi conoscere nel corsoloro carriera.

Su questo argomento da altre fonti

Festa della Ciliegia: il marchio Sagra di Qualità premia l’eccellenza della Pro Loco Monte Taburno - Comunicato Stampa Grande traguardo raggiunto dalla Pro Loco Monte Taburno alla sua Festa della Ciliegia, che ha ottenuto il prestigioso marchio Sagra di Qualità. Questo riconoscimento nazionale premia l’eccellente lavoro della squadra guidata dal presidente Giuseppe Caporaso. Un riconoscimento nazionale … Continua L'articolo Festa della Ciliegia: il marchio Sagra di Qualità premia l’eccellenza della Pro Loco Monte Taburno proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Kader Abdolah premia gli studenti del concorso "Leggere con Dedica" - Proseguono gli incontri del festival Dedica che quest'anno ha scelto di soffermarsi sulla poetica dello scrittore Kader Abdolah. Anche quest'anno si è tenuto uno degli incontri più attesi di questo evento. Uno dei momenti più significativi e più intensi per il protagonista e per l'intera rassegna... 🔗pordenonetoday.it

Ripensare gli oggetti da cucina italiani e coreani con il concorso Designer’s Table - Il contest è promosso da KOFICE, Korean Foundation for International Cultural Exchange, che porterà i progetti vincitori in mostra a Seoul e a Milano entro il 2025 Il concorso “Designer’s Table”, promosso da KOFICE, Korean Foundation for International Cultural Exchange è rivolto a giovani designer che sappiano reinterpretare la cultura del design in cucina. Le iscrizioni per partecipare a “Designer’s Table”, lanciato in occasione del “2024-2025 Anno di Scambio Culturale tra Corea e Italia”, saranno aperte dal 17 marzo al 21 aprile, al termine del quale i vincitori potranno partecipare a un ... 🔗newsagent.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maestri dell’arte della cucina italiana, da Massari a Bottura, ecco chi sono gli 8 premiati da Giorgia Meloni; Campionati della cucina italiana, pioggia di premi per la Toscana; Melfi: emozione ed eccellenza al Concorso Internazionale Basilicata a Tavola. Ecco i talentuosi vincitori; Premi 5 stelle d'oro alle eccellenze della ristorazione: i vincitori abruzzesi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il concorso che premia l’eccellenza. Dalla cucina alla sala, talenti in gara. A Monza il futuro della ristorazione - Le finali della competizione “Emergente” ideata da Witaly in Villa Reale, all’Olivetti e all’Hotel de la Ville. In 20 anni la manifestazione ha lanciato oltre un centinaio di chef fino alla prestigios ... 🔗ilgiorno.it

Cucina, che passione: al concorso europeo di Cervia premiato allievo del Gasparrini di Melfi - Si chiama Tiziano Cianci il giovane allievo dell’Istituto alberghiero vincitore del noto concorso ... della cucina» di Senigallia; al concorso «Basilicata a Tavola 2023 - Eccellenza del ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Giorgia Meloni premia 8 Maestri della cucina italiana | Iginio Massari: "È stata l'unica persona che ha saputo ascoltare" - hanno esaltato il prestigio della cucina italiana e hanno contribuito a valorizzare le eccellenze nazionali. Alla cerimonia, aperta dall'intervento del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità ... 🔗msn.com