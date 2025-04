Linkiesta.it - Il Conclave è un mistero troppo complesso per essere maneggiato dalla politica

L’elezione del successore di Papa Bergoglio avrà grandissime conseguenze sul piano della geomondiale, com’è sempre stato nella storia, e a maggior ragione, in una fase particolarmente convulsa e drammatica come l’attuale. In questo senso è normale che i governanti del mondo s’informino e cerchino non tanto di giocare un ruolo attivo in favore di questo o di quello, quanto di capire quali potrannoi rischi, dal loro punto di vista, connessi alla decisione che i cardinali, indal 7 maggio, potrebbero prendere in un paio di giorni. Per cui risulta del tutto pretestuosa la polemica contro Emmanuel Macron che ha incontrato alcuni cardinali francesi. Il presidente francese a chi avrebbe dovuto chiedere notizie? Come al solito la destra italiana, che lo odia, fa girare il sospetto di una qualche pressione dell’inquilino dell’Eliseo, come se Macron fosse il Francisco Franco che chiamò i cardinali spagnoli per intimargli: «Tutti, ma non Montini»: che ovviamente poi fu eletto.