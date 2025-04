Il concetto di strada scolastica si è sviluppato negli anni ' 80 a partire da Bolzano Da allora il modello si è diffuso in diverse città italiane e internazionali Quella di Roma è la prima in Italia a includere un' opera d' arte su asfalto

In un'epoca in cui le città lottano per bilanciare mobilità e vivibilità, nel cuore di Roma, precisamente nel quartiere Tufello, è stato inaugurato un progetto pionieristico, che potrebbe cambiare il volto degli spazi urbani. Via Monte Ruggero, da semplice arteria trafficata, si è trasformata nella prima strada scolastica "artistica" d'Italia, un esperimento che unisce protezione dei più piccoli, arte, bellezza e partecipazione cittadina. Questo inedito intervento, non rappresenta solo un miglioramento infrastrutturale, ma incarna un vero e proprio cambio di paradigma nella concezione degli spazi pubblici.

