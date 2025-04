Il Comune recepisce il correttivo al codice dei contratti pubblici incentivi tecnici anche ai dirigenti

recepisce le disposizioni previste dal decreto legislativo 209 del 31 dicembre 2024, che integra e corregge il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 362023) introducendo disposizioni sugli incentivi tecnici, estendendoli anche al.

