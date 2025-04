Il Comune di Francavilla al Mare si prepara ad uscire dal disavanzo

Francavilla al Mare si prepara a scrivere la parola fine sul disavanzo. Il consiglio comunale oggi è chiamato all'approvazione del rendiconto e, con il sindaco Russo, ripercorre una lunga fase di squilibrio finanziario, con un disavanzo che negli anni ha raggiunto gli 8.

