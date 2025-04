Il collegamento infondato tra il piano Northwoods e gli attentati dell’11 settembre

attentati dell’11 settembre. Torniamo quindi a parlare del piano Northwoods e di cosa rappresenta realmente.Per chi ha fretta:Secondo Mazzucco il piano Northwoods anticiperebbe il presunto complotto dell’11 settembre 2001.Secondo la narrazione i cospiratori avrebbero sostituito il volo civile AA77 con un drone telecomandato che si sarebbe schiantato contro il Pentagono.La ricostruzione complottista continua a essere smentita da oltre 80 testimoni oculari, dai frammenti del velivolo raccolti, compresa la scatola nera, dai frammenti dei corpi dei passeggeri. 🔗 Ci avete segnalato un video dove Massimo Mazzucco “smonta” il finto scoop di un documento CIA declassificato – di cui ci siamo occupati anche noi -, come pretesto per lasciar passare due teorie del complotto mai dimostrate: quello di Pearl Harbour del 1941 e degli. Torniamo quindi a parlare dele di cosa rappresenta realmente.Per chi ha fretta:Secondo Mazzucco ilanticiperebbe il presunto complotto2001.Secondo la narrazione i cospiratori avrebbero sostituito il volo civile AA77 con un drone telecomandato che si sarebbe schiantato contro il Pentagono.La ricostruzione complottista continua a essere smentita da oltre 80 testimoni oculari, dai frammenti del velivolo raccolti, compresa la scatola nera, dai frammenti dei corpi dei passeggeri. 🔗 Open.online

