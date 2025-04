Il codice del bosco dal Trento Film Festival un’opera eco-filosofica affascinante misteriosa e visionaria

Trento Film Festival e rimani cinematograficamente a bocca aperta. Il codice del bosco, documentario prezioso, infinito, gloriosamente herzoghiano, diretto da Alessandro Bernard e Paolo Ceretto, è l’opera eco-filosofica più affascinante, misteriosa e visionaria che il panorama italiano ultra indie poteva offrire nella stagione orribile 2024-25.Il giovane fisico astigiano Alessandro Chiolerio si piazza per un anno e mezzo in un piccolo prefabbricato al confine di un bosco di Paneveggio, in Val di Fiemme (Trento) per provare a “sentire” cosa dicono alberi, funghi e licheni travolti prima nel 2018 dall’uragano Vaia, poi falcidiati dal bostrico, un insetto xilografo devastante. Lo raggiunge l’ecologa e docente sui generis Monica Gagliano, fata e folletto nella, e della, foresta parlante (è autrice, peraltro, del saggio Così parlò la pianta – Nottetempo). 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Il codice del bosco, dal Trento Film Festival un’opera eco-filosofica affascinante, misteriosa e visionaria Le piante ci ascoltano (pensano) e ci parlano. Passi alla 73esima edizione dele rimani cinematograficamente a bocca aperta. Ildel, documentario prezioso, infinito, gloriosamente herzoghiano, diretto da Alessandro Bernard e Paolo Ceretto, è l’opera eco-piùche il panorama italiano ultra indie poteva offrire nella stagione orribile 2024-25.Il giovane fisico astigiano Alessandro Chiolerio si piazza per un anno e mezzo in un piccolo prefabbricato al confine di undi Paneveggio, in Val di Fiemme () per provare a “sentire” cosa dicono alberi, funghi e licheni travolti prima nel 2018 dall’uragano Vaia, poi falcidiati dal bostrico, un insetto xilografo devastante. Lo raggiunge l’ecologa e docente sui generis Monica Gagliano, fata e folletto nella, e della, foresta parlante (è autrice, peraltro, del saggio Così parlò la pianta – Nottetempo). 🔗 Ilfattoquotidiano.it

