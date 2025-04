Il CODACONS Campania diffida il Comune di Ponte

CODACONS Campania, in persona del Presidente Avv. Matteo Marchetti, ha formalmente diffidato il Comune di Ponte (BN) a seguito delle gravi criticità ambientali e sanitarie connesse all’attività dell’impianto per la lavorazione di conglomerati bituminosi della LABIT S.r.l. sito in Contrada Piana.L’associazione ha raccolto le denunce dei residenti della zona attraverso l’Avv. Vincenza Stefanucci, costretti a vivere tra polveri, odori molesti, rumori incessanti e vibrazioni che compromettono la qualità della vita e la salute pubblica.Le case, i terreni coltivati e le aziende agricole circostanti risultano gravemente colpiti da emissioni incontrollate e da un’attività industriale che sisvolge, secondo quanto denunciato, in violazione di numerose norme ambientali e urbanistiche. 🔗 I cittadini che vivono in condizioni insalubri dichiarano: Fermate l’impianto di bitumi in via Piana. A rischio la nostra salute e ambienteIl, in persona del Presidente Avv. Matteo Marchetti, ha formalmenteto ildi(BN) a seguito delle gravi criticità ambientali e sanitarie connesse all’attività dell’impianto per la lavorazione di conglomerati bituminosi della LABIT S.r.l. sito in Contrada Piana.L’associazione ha raccolto le denunce dei residenti della zona attraverso l’Avv. Vincenza Stefanucci, costretti a vivere tra polveri, odori molesti, rumori incessanti e vibrazioni che compromettono la qualità della vita e la salute pubblica.Le case, i terreni coltivati e le aziende agricole circostanti risultano gravemente colpiti da emissioni incontrollate e da un’attività industriale che sisvolge, secondo quanto denunciato, in violazione di numerose norme ambientali e urbanistiche. 🔗 Puntomagazine.it

