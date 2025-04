Il Chelsea vende a se stesso gli hotel e la squadra femminile | i trucchi contabili per spendere miliardi ed evitare sanzioni

Si potrebbe creare una Champions League per la finanza creativa, visti i magheggi contabili che molti top club si inventano per aggirare le già blande regole della sostenibilità finanziaria, l'ex financial fair play. Già noti e ampiamente raccontati i giochi di prestigio di un Barcellona arrivato a vendersi anche parte dei propri ricavi futuri, oggi le luci della ribalta sono tutte per il Chelsea. Il club londinese, nei tre anni di gestione del fondo di private equity BlueCo, appositamente costituito per l'acquisto della società da Roman Abramovich, ha già speso oltre un miliardo di euro in nuovi giocatori. Spese ingenti sono garanzia di perdite ingenti, infatti il primo anno del gruppo di investimento guidato da Todd Boehly (202223) il bilancio è stato chiuso con un rosso di 100 milioni di euro.

Il Chelsea vende a se stesso gli hotel e la squadra femminile: i trucchi contabili per spendere miliardi ed evitare sanzioni - Si potrebbe creare una Champions League per la finanza creativa, visti i magheggi contabili che molti top club si inventano per aggirare le già blande regole della sostenibilità finanziaria, l’ex fina ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Il Chelsea continua a vendersi cose per aggiustare i bilanci - Dopo gli hotel, il Chelsea ha venduto a se stesso anche la squadra femminile per aggiustare i bilanci. Nel silenzio di Uefa e Premier League ... 🔗valori.it