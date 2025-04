Il Cèline di Maurice Bardèche | Mescola tutto il cinismo che ostenta la bontà che nasconde

Cèline a proposito di quella commedia umana che è la vita. All’interno della collana Off Topic, Italia Storica Edizioni ha pubblicato per la prima volta in italiano un saggio di Maurice Bardèche sull’autore di Viaggio al termine della notte, intitolato appunto Louis-Ferdinand Cèline (322 pagg., ill. bn, Euro 29,00). Uno studio fondamentale e indispensabile per capirne fino in fondo la biografia e le opere.Maurice Bardèche tra critica letteraria e impegno politicoQuando Robert Brasillach diceva al suo avvocato Jacques Isorni «l’unica cosa cui credo è l’amicizia», sicuramente aveva in mente un amico come Maurice Bardèche. Si trovava nella sua cella di Fresnes e parlava così per giustificarsi di essere rimasto in Francia e non essersi messo al riparo in qualche altro Paese con il volgere in peggio della guerra. 🔗 Ilprimatonazionale.it - Il Cèline di Maurice Bardèche: «Mescola tutto, il cinismo che ostenta, la bontà che nasconde» Roma, 29 apr – Fuorilegge della letteratura e scrittore maledetto, non c’è nel Novecento chi abbia saputo scrivere meglio e con più crudezza di Louis-Ferdinanda proposito di quella commedia umana che è la vita. All’interno della collana Off Topic, Italia Storica Edizioni ha pubblicato per la prima volta in italiano un saggio disull’autore di Viaggio al termine della notte, intitolato appunto Louis-Ferdinand(322 pagg., ill. bn, Euro 29,00). Uno studio fondamentale e indispensabile per capirne fino in fondo la biografia e le opere.tra critica letteraria e impegno politicoQuando Robert Brasillach diceva al suo avvocato Jacques Isorni «l’unica cosa cui credo è l’amicizia», sicuramente aveva in mente un amico come. Si trovava nella sua cella di Fresnes e parlava così per giustificarsi di essere rimasto in Francia e non essersi messo al riparo in qualche altro Paese con il volgere in peggio della guerra. 🔗 Ilprimatonazionale.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Materialists: il film di Celine Song con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal uscirà a giugno - Materialists: il film di Celine Song con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal uscirà a giugno Materialists, il film di Celine Song, seguito del suo debutto alla regia due volte nominato all’Oscar, Past Lives, ha ricevuto una data di uscita ufficiale negli Stati Uniti. Come riportato da Variety, il film sarà proiettato nelle sale nazionali il 13 giugno, una data che potrebbe far nascere voci secondo cui la società A24 starebbe pensando a una prima mondiale a Cannes un mese prima. 🔗cinefilos.it

Amici della Musica di Firenze, gran finale con Maurice Ravel - Firenze, 8 aprile 2025 – Grande protagonista del 2025 nelle sale da concerto, Maurice Ravel, del quale si ricordano i 150 anni dalla nascita, è il compositore al quale è dedicato l’ultimo concerto della stagione degli Amici della Musica di Firenze. Sabato 12, alle 16, al Teatro della Pergola, Massimo Quarta, violino, Enrico Dindo, violoncello e Pietro De Maria, pianoforte suoneranno tre opere del musicista francese: la Sonata in do maggiore; Gaspard de la Nuit, e il Trio in la minore per violino, violoncello e pianoforte. 🔗lanazione.it

Mescola, monta e impasta con facilità: sbattitore elettrico Moulinex ora con il 36% di sconto - Se ami cucinare e vuoi ottenere impasti perfetti senza fatica, lo sbattitore elettrico Moulinex HM4641 Prep’Mix+ è l’alleato che fa sicuramente per te. Questo modello potente, versatile e facile da usare ti permette di montare, sbattere e impastare con risultati sempre eccellenti, sia che tu stia preparando una soffice torta che un impasto per la pizza. Affrettati: su Amazon è in offerta a soli 47,99€, con uno sconto del 36%! Approfitta dello sconto del 36% Moulinex HM4641 Prep’Mix+: Il miglior sbattitore elettrico con il 36% di sconto su Amazon Lo sbattitore di Moulinex è ... 🔗quotidiano.net