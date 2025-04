Il caso della app Nate | sembrava Intelligenza Artificiale e invece erano lavoratori filippini

Intelligenza Artificiale è una grande promessa, c'è una generale corsa ad accaparrarsi l'ultima innovazione e le stime parlano di un giro d'affari che potrebbe decuplicare in cinque anni. Come però già accaduto in passato (si pensi al periodo della Blockchain), potrebbe diventare difficile distinguere la fuffa dalla realtà, il marketing di pseudo-esperti dagli esperti reali. Anzi, forse lo è già. L'ultima è che Albert Saniger, ormai ex CEO dell'app fintech che si chiama Nate, è accusato di frode per aver diffuso affermazioni fuorvianti sulla tecnologia di Intelligenza Artificiale dell'app. O meglio, sulla sua inesistenza. Ha usato l'Intelligenza Artificiale quando non poteva? No, il contrario. L'Fbi sostiene che gli esseri umani si siano finti Intelligenza Artificiale, svolgendone i compiti.

