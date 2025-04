Il cardinale Ruini detta il profilo del nuovo papa

Ruini, 94 anni, "bisogna restituire la Chiesa ai cattolici, i favorevoli a papa Francesco sono stati per lo più i laici mentre contrari sono spesso i credenti". 🔗 Today.it - Il cardinale Ruini "detta" il profilo del nuovo papa Per, 94 anni, "bisogna restituire la Chiesa ai cattolici, i favorevoli aFrancesco sono stati per lo più i laici mentre contrari sono spesso i credenti". 🔗 Today.it

