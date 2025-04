Il cardinale Matteo Zuppi era il compagno di scuola di Francesco De Gregori e David Sassoli | Era famoso magro magro con la borsa a tracolla e il maglioncino

Francesco. Tra questi (sempre in ascesa in questi ultimi giorni secondo i bookmakers, ma anche da rumors all'interno delle mura vaticane) c'è il cardinale Matteo Maria Zuppi. È arcivescovo di Bologna e da maggio 2022 è presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana. Nato e cresciuto a Roma, vanta stretti legami familiari con il Vaticano.Suo padre, Enrico, era un giornalista e fotografo, che l'allora vicesegretario di Stato Giovanni Battista Montini (il futuro Paolo VI) nominò direttore de L'Osservatore della Domenica, edizione settimanale, illustrata de L'Osservatore Romano. La madre, Carla Fumagalli, era nipote del cardinale Carlo Confalonieri, che fu segretario di Papa Pio XI, poi prefetto della Congregazione per i Vescovi e decano del Collegio Cardinalizio ai funerali dei Papi Paolo VI e Giovanni Paolo.

