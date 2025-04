Il cardinale Lojudice al piano | Preghiera allo Spirito Santo E’ in onore di Santa Caterina

Santo mio Padre, dolce mio Signore, adesso aiutami in ogni mia azione.". Uno dei passaggi più belli della "Preghiera allo Spirito Santo" uscita su tutte le piattaforme digitali. Un omaggio a Santa Caterina, patrona d'Italia e d'Europa, di cui iniziano oggi i festeggiamenti. "Questa meravigliosa canzone viene pubblicata in un momento particolare per tutta la Chiesa dopo la scomparsa di Papa Francesco. Oggi più che mai abbiamo bisogno dell'effusione dello Spirito Santo per poter raccogliere la sua grande eredità e per poter guardare al futuro con speranza", sottolinea il cardinale Augusto Paolo Lojudice. Che ha dato un contributo prezioso alla realizzazione della "Preghiera" suonando il pianoforte nello studio di registrazione.

