Il cardinale Becciu rinuncia al Conclave | Obbedisco alla volontà di Papa Francesco

cardinale Angelo Becciu si ritira ufficialmente dal Conclave. «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza», fa sapere in una nota inviata alle agenzie di stampa. Ieri 28 aprile Becciu ha annunciato la sua decisione ai cardinali, come anticipato da Open. Oggi l’ufficialità. Becciu ieri si è difeso lungamente dalle accuse per cui in primo grado è stato condannato dal tribunale Vaticano guidato dal magistrato Giuseppe Pignatone. Ma poi ha annunciato con grande tristezza e la voce rotta dalla commozione di «prendere atto della volontà di Papa Francesco». 🔗 IlAngelosi ritira ufficialmente dal. «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuirecomunione eserenità del, ho deciso di obbedire come ho sempre fattodidi non entrare inpur rimanendo convinto della mia innocenza», fa sapere in una nota inviata alle agenzie di stampa. Ieri 28 aprileha annunciato la sua decisione ai cardinali, come anticipato da Open. Oggi l’ufficialità.ieri si è difeso lungamente dalle accuse per cui in primo grado è stato condannato dal tribunale Vaticano guidato dal magistrato Giuseppe Pignatone. Ma poi ha annunciato con grande tristezza e la voce rotta dcommozione di «prendere atto delladi». 🔗 Open.online

Conclave, escluso il cardinale Becciu, condannato nel 2023 a 5 anni e 6 mesi per la compravendita di un palazzo a Londra, poi la rinuncia "per il bene della Chiesa" - Il cardinale è stato escluso dal conclave che inizierà il prossimo 7 maggio; Becciu ha poi comunicato di rinunciare al voto seguendo "la volontà di Papa Francesco" La data dell'inizio del conclave è stata fissata per il 7 maggio, da quel giorno i cardinali riuniti voteranno per eleggere il su

Becciu pronto al passo indietro: il cardinale verso la rinuncia al Conclave - Il porporato avrebbe deciso di non partecipare all'elezione del nuovo Pontefice. Ma continua a sostenere la sua innocenza, della quale sarebbe pronto a portare le prove nelle prossime ore

Cardinale Becciu rinuncia al Conclave - 9.55 "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza". E' quanto afferma il cardinale Becciu. Becciu è stato condannato in primo grado dalla giustizia vaticana per frode e peculato.

