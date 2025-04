Il cardinale Becciu ha deciso | Obbedisco a Francesco non entro nel Conclave per il bene della Chiesa

bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave» 🔗 Xml2.corriere.it - Il cardinale Becciu ha deciso: «Obbedisco a Francesco, non entro nel Conclave per il bene della Chiesa» «Avendo a cuore il, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del» 🔗 Xml2.corriere.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, Cardinale ha deciso chi sarà il prossimo allenatore dei rossoneri: i dettagli - Il presidente rossonero Gerry Cardinale ha deciso di puntare tutto su Massimiliano Allegri per la prossima stagione: i dettagli Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il presidente del Milan Gerry Cardinale avrebbe sciolto le riserve e deciso su chi puntare per la panchina rossonera dalla prossima stagione. L’ex allenatore della Juve Massimiliano […] 🔗calcionews24.com

Milan, la bomba di Ravezzani: “Cardinale ha deciso”. Rivoluzione in arrivo? - Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia' ha rivelato le possibile mosse di Gerry Cardinale sul futuro societario del Milan. Ecco quali 🔗pianetamilan.it

Conclave, il cardinale Becciu avrebbe deciso di non partecipare all’elezione del nuovo Pontefice: il passo indietro - Il Cardinale Angelo Becciu avrebbe deciso di non essere presente al Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco. Come riporta La Repubblica, si tratta di una decisione autonoma; a quanto pare il porporato avrebbe detto che dietro la rinuncia non c’è alcuna assunzione di responsabilità. Conclave, il cardinale Becciu verso il passo indietro Foto da Rainews.itIl cardinale Angelo Becciu avrebbe deciso di fare un passo indietro e di non essere presente al Conclave per votare il successore di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025. 🔗metropolitanmagazine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco, Becciu: Obbedisco a Francesco, non entro in conclave. LIVE; Becciu: obbedisco a Francesco, non entro in Conclave; Il Conclave inizia il 7 maggio, chiusa la Cappella Sistina. Passo indietro di Becciu - Becciu: obbedisco a Francesco, non entro in conclave ma convinto della mia innocenza; Becciu: «Non entro in conclave, obbedisco a Francesco». La rinuncia ufficiale del cardinale «per il bene della chiesa». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il cardinale Becciu ha deciso: "Non entro in conclave per il bene della Chiesa" - “Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho ... 🔗rainews.it

Il passo indietro del cardinale Becciu: obbedisco a Francesco, non entro in Conclave - Il cardinale Angelo Becciu ha confermato il passo indietro in vista del Conclave. L'annuncio in una nota, in cui spiega che "avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire ... 🔗msn.com

Becciu: «Non entro in conclave, obbedisco a Francesco». La rinuncia ufficiale del cardinale «per il bene della chiesa» - «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del ... 🔗ilmessaggero.it